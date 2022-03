Veröffentlicht am 24. März 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – MUDERSBACH – Abenteuer Heimat: Gemeinsam die Region neu entdecken – Veranstaltungsreihe des Kreises führt zur Erzquell-Brauerei

Am Sonntag, dem 10. April 2022, wird die neue Veranstaltungsreihe „Abenteuer Heimat“ der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen mit einer Führung durch die Erzquell-Brauerei in Mudersbach fortgesetzt. Die Idee der neuen Veranstaltungsreihe: Im Landkreis Altenkirchen gibt es vieles zu entdecken, daher bieten die Kreisvolkshochschule und der Westerwald Touristik-Service 2022 erstmalig diese Veranstaltungsreihe mit spannenden Exkursionen und Führungen von Willroth bis Friesenhagen an.

Die Erzquell-Brauerei betreibt die traditionelle Braukunst seit mehr als 100 Jahren. Die Führung in der Zeit ab 14.30 Uhr vermittelt alles Wissenswerte über den Brauprozess und die Teilnehmenden erleben hautnah, wie mit Leidenschaft und handwerklicher Tradition die heimischen Bierspezialitäten gebraut werden. Ein fachkundiger Mitarbeiter begleitet durch alle Stationen der Produktion vom Sudhaus bis zur Abfüllung. Die Besichtigung endet mit einem kleinen Imbiss im Braustübchen und der Gelegenheit, die Bierspezialitäten der Brauerei zu verkosten. Es gelten die dann aktuellen Corona-Regelungen.

Die Teilnahme kostet 10 Euro und ist vor Ort in bar zu entrichten. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule bis zum 29. März entgegen (online: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@ak-kreis.de, Tel.: 02681-812213).

Foto: Die Erzquell-Brauerei – hier der Erzquell-Kreisel in Mudersbach – betreibt die traditionelle Braukunst seit mehr als 100 Jahren. (Foto: KVHS)