Veröffentlicht am 24. März 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Trunkenheit im Straßenverkehr auf der B 42

Am späten Montagabend, 21. März 2022, bemerkten Beamte der Linzer Polizeiinspektion auf der B 42 in Bad Hönningen bei einem vor ihnen fahrenden Pkw, dass dieser in sehr unsicherer Fahrweise geführt wurde. Mehrfach kam der Fahrer in die Fahrbahnbankette oder fuhr deutlich über den Mittelstreifen. In Höhe der Ortslage Linz konnte der Pkw angehalten werden. Bei dem 56jährigen Fahrer aus Bonn konnte deutlich Alkoholgeruch festgestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Quelle: Polizei