Veröffentlicht am 24. März 2022 von wwa

KOBLENZ – 65jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall in der Moselweißer Straße, in Koblenz verletzt

In der Moselweißer Straße, in Koblenz, ereignete sich am Montagnachmittag, 21. März 2022, um 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 80jährige PKW-Fahrerin einen Fußgänger übersah und ihn touchierte. Der Fußgänger, ein 65jähriger Mann aus Koblenz, befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Fußgängerweg. Als die Fahrzeugführerin von der Moselweißer Straße nach links auf einen Supermarktparkplatz abbog übersah sie den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger fiel zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn und verletzte sich am Bein. Zu den genauen Verletzungen konnte die Polizei keine näheren Angaben machen, da er zur weiteren Abklärung in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert wurde. Quelle: Polizei