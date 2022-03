Veröffentlicht am 24. März 2022 von wwa

PUDERBACH – Sachbeschädigung an einem PKW in der Straße „Zum Felsen“ in Puderbach

Im Zeitraum von Sonntag bis Montagnachmittag, 20. auf 21. März 2022, haben unbekannte Täter in der Straße „Zum Felsen“ in Puderbach einen geparkten Smart Forfour beschädigt. Der Täter hat den PKW mit Klebstoff beschmiert und einen Reifen zerstochen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei