23. März 2022

KOBLENZ – Zeugen nach Verkehrsunfall in der Rübenacher Straße gesucht

Montagmittag, 21. März 2022, befuhr ein schwarzer Ford Focus C-MAX gegen 13:10 Uhr die B 416 in Fahrtrichtung Rübenacher Straße. Ein Sprinter der Marke Mercedes Vito mit der Aufschrift AVIS befuhr die Rübenacher Straße in Fahrtrichtung Trier Straße. An der Kreuzung dieser Straßen kam es zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Warum beide zeitgleich fuhren, obwohl mindestens eine der Ampeln hätte rot sein müssen, ist unklar. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass die Anzeige bei ihnen auf Grün geschaltet war. Zeugen des Vorfalls werden deshalb gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261/103-2911 oder PIKoblenz2.Wache@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei