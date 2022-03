Veröffentlicht am 23. März 2022 von wwa

UNNAU – Verkehrsunfallflucht auf der B 414 in der Gemarkung Unnau

Montagnachmittag, 21. März 2022, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 414 von Hachenburg kommend in Richtung der Einmündung Unnau Korb. Am Ende des zweispurigen Bereiches wechselte ein LKW von der linken auf die rechte Spur, ohne auf den fahrenden Verkehr zu achten, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der LKW entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne dass sich der Fahrer um den entstandenen Schaden kümmerte. Da zu dem LKW keine Informationen vorliegen, werden Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben könnten. Es wird um entsprechende Mitteilung an die Polizeiinspektion Hachenburg gebeten. Quelle: Polizei