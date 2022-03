Veröffentlicht am 24. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Dem Weltkulturerbe Orgelbau und Orgelspiel verpflichtet – Zwei weitere Eröffnungskonzerte in der Christuskirche

Im Raiffeisenland mit seinem Weltkulturerbe „Genossenschaften“ wird der Musikwissenschaftler, Prof. Michael Gerhard Kaufmann, ein weiteres UNESCO-Kulturerbe vorstellen: Orgelbau und Orgelspiel. Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten für die „Konzertkirche“ in der Kreisstadt kommt der Antragsverfasser dieses seit 2017 anerkannten immateriellen Kulturerbes der Menschheit am Freitag, dem 25. März 2022, um 19 Uhr zu Gehör.

In einem Vortrag mit anspruchsvollen Klangbeispielen wird der Aus- und Fortbildner von Orgelsachverständigen sowie von Glockensachverständigen in Deutschland die mehr als zweitausendjährige Geschichte dieses größten Instruments zur Sprache bringen. Die Expertise dieses Heidelberger Hochschullehrers wird weit über Deutschland hinaus nachgefragt. Davon profitieren z. B. auch Restauratoren im Orgelbauhandwerk, die er an deren Bundesfachschule unterrichtet – und damit in einem seltenen und anspruchsvollen, aber nicht aussterbenden Berufsfeld.

Als Abschluss der Eröffnungsfeiern soll nach dem Willen der Kirchengemeinde die heimische, von Laien geprägte Musikpraxis erklingen: Das werden die drei Musikformationen an der Christuskirche Altenkirchen in ihrem zum philharmonischen Raum geöffneten Gotteshauses gestalten: Kantorei, Kirchenband und Posaunenchor haben ein abwechslungsreiches, von sakralen und profanen Musikbeiträgen gespicktes Finale der Festlichkeiten zusammengestellt. Unter der Leitung von Alfred Stroh, Birnbach, spielt der Posaunenchor; und zwei Altenkirchener, Martin Schmid-Leibrock (Leader der Kirchenband) sowie Michael Ullrich, unter dessen Dirigat die Kantorei singt, werden gemeinsam das Spektrum musikalischer Botschaften am Samstag, 26. März 2022, ebenfalls um 19 Uhr entfalten. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Um eine Ausgangsspende wird gebeten.

Foto: Wird an der Walcker-Merten-Orgel in die Bedeutung eines Weltkulturerbes einführen: Prof. Dr. Michael Gerhard Kaufmann.