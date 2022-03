Veröffentlicht am 23. März 2022 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Winterfest des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen

Zu Beginn eines jeden Jahres feiert der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen sein Winterfest. In den zurückliegenden Jahren war das pandemiebedingt nicht möglich. Bei seiner Begrüßungsrede erwähnte der Vorsitzende Guido Böing, dass das Winterfest des Jahres 2020 die erste Veranstaltung gewesen sei, die der Pandemie „zum Opfer“ gefallen ist. Ihr sollten leider noch viele weitere Absagen folgen.

Umso glücklicher waren die anwesenden Vereinsmitglieder, dass man endlich wieder – zwar nach den aktuellen Hygieneregeln – aber dennoch wieder zusammen feiern konnte. Vor dem Winterfest erfolgt immer das Preisschießen der aktiven und passiven Schützen, sowie der Jugendabteilung. Im Seniorenbereich gibt es Fleisch-, während es im Jugendbereich Sachpreise gibt. Die Ehrung der Sieger im Jugendbereich wurde allerdings auf das nächste Training verschoben.

Das Schießen wird als „Teilerschießen“ durchgeführt, so dass auch der oder die nicht geübten Schützen in der Lage sind durch einen Glücksschuss einen der vorderen Plätze zu belegen. Die Preisübergabe erfolgte durch die Sportleiterin Christa Griffel. Die drei Erstplatzierten in beiden Kategorien waren: Aktiv: Melanie Koschinski; Torsten Griffel und Ulf Flemmer. Passiv: Guido Böing, Uwe Krämer und Stefan Müller.

Nach der Preisvergabe eröffnete das Königspaar Frank I und Königin Rosi Euteneuer den Tanz. DJ Torsten Griffel sorgte mit einer gut ausgewählten Musikpalette für die entsprechende musikalische Untermalung, welche für den „harten Kern“ dann doch fast bis in die frühen Morgenstunden dauerte. Dies kann als absolutes Indiz dafür genommen werden, dass große Freude darüber herrschte, dass man endlich mal wieder zusammen feiern kann.

Foto: (v.l.): Ulf Flemmer, Uwe Krämer, Guido Böing, Melanie Koschinsky, Torsten Griffel