Veröffentlicht am 22. März 2022 von wwa

MONTABAUR – Diebstahl von Dieselkraftstoff in Montabaur

In der Nacht von Sonntag, 20. auf Montag, 21. März 2022, kam es auf einem Firmengelände in der Westerwaldstraße in Montabaur zum Diebstahl von circa 250 Litern Dieselkraftstoff aus einem LKW durch unbekannte Täter. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder in der näheren Umgebung des Tatorts auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur (02602-9226 0) zu melden. Quelle: Polizei