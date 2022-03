Veröffentlicht am 21. März 2022 von wwa

NASSEN – Sachbeschädigung an Dorfgemeinschaftshaus in Breitscheid Ortsteil Nassen

Im Zeitraum von Samstag bis Sonntag, 19. bis 20. März 2022, zwischen 17:00 und 07:55 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung am Dorfgemeinschaftshaus in Breitscheid Ortsteil Nassen. Durch unbekannte Täter wurde die Eingangstür aus Glas beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei