Veröffentlicht am 21. März 2022 von wwa

NEUSTADT (Wied) -Sachbeschädigung an zwei Taxen – Diebstahl eines amtlichen Kennzeichens

Sonntag, 20. März 2022, zwischen 00:30 und 11:45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an zwei Taxen, einem Mercedes-Benz und einem Ford Transit. Unbekannte Täter schlugen jeweils die Heckscheiben der Fahrzeuge ein. Am Ford Transit wurde zudem das hintere amtliche Kennzeichen NR-TN10 entwendet. Beide Fahrzeuge standen geparkt auf dem Parkplatz des Gemeindehauses In der Au. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei