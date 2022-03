Veröffentlicht am 21. März 2022 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Sachbeschädigung an Toyota in Jungfernhof an der K 78

Im Zeitraum von Samstag bis Sonntag, 19. bis 20. März 2022, zwischen 20:40 und 06:10 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Toyota. Unbekannte Täter schlugen die Frontscheibe dieses Toyota ein. Der PKW war geparkt auf einem unbefestigten Schotterparkplatz in Jungfernhof an der K 78. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei