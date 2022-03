Veröffentlicht am 21. März 2022 von wwa

BENDORF-WISSEN – SSV Herren übernehmen die Tabellenspitze – TS Bendorf II – SSV95 Wissen 25:30 (13:14)

Am Samstag stand für den Herrenkader des SSV95 Wissen das Topspiel der Landesliga an. Mit abermals reduziertem Personal reiste man mit dem Ziel, guten Handball zu spielen, nach Bendorf an. Nach 60 Minuten hatte man dieses Ziel erreicht und konnte überdies noch zwei Zähler mit nach Hause nehmen, die damit auch die momentane Tabellenführung bedeuten.

Bereits in der Anfangsphase kamen die Jungs um Trainer Steffen Schmidt gut ins Spiel und verwandelten vorne effektiv die Torchancen. In der Abwehr gelang es immer wieder gut zu verschieben und die Torchancen für die Bendorfer möglichst gering zu halten. So sah man nach sieben gespielten Minuten einen Zwischenstand von 1:5 für die Gäste. In der Folge gelang es aber auch der Heimmannschaft besser in das Spiel zu gelangen und vorne sowohl Tore zu erzielen als auch einige Nachlässigkeiten im Angriff des SSV auszunutzen, sodass es in der Mitte der ersten Halbzeit nur noch 7:8 für die Gäste aus dem Westerwald stand.

In der Folge nahm Trainer Schmidt die erste Auszeit, um die Abwehr- und Angriffsreihen neu zu ordnen. Das Spiel blieb weiterhin hart umkämpft. Nach der Auszeit der Bendorfer wurde das Spiel von einer unnötigen Aktion beim SSV-Tempo-Gegenstoß überschattet, infolge derer es die erste rote Karte des Spiels für die Bendorfer Mannschaft gab. Ebenso musste aber auch der SSV kurze Zeit danach einen Platzverweis in den eigenen Reihen hinnehmen. In dieser dramatischen Phase konnte der Torvorsprung erst kurz vor der Halbzeit wieder auf vier Tore (10:14) durch mehrere Treffer von Nils Demmer, an diesem Tag bester SSV-Werfer mit elf Treffern, ausgebaut werden. Leider musste man durch einige technische Fehler im Angriff bedingt, unnötige Konter in Kauf nehmen, die das gute Ergebnis der ersten Halbzeit noch kurz vor der Pause auf 13:14 schrumpfen ließen.

In der Halbzeitansprache war Trainer Schmidt zufrieden mit der Leistung des angereisten Kaders. Man setze genau das um, was man sich in den letzten Trainingswochen vorgenommen habe und bliebe dabei auch ruhig und konzentriert. Die Abwehrformation stehe sehr kompakt und verteidige den Raum sehr gut. So solle man in der zweiten Halbzeit weitermachen und schauen, was dann passiere, um individuell Lösungsmöglichkeiten entwickeln zu können.

Mit den positiven Worten startete man so in die zweite Halbzeit, die nur wenige Überraschungen brachte. Die SSV-Mannen konnte nach der Halbzeit ihren Vorsprung in der 35. Minute wieder auf vier Tore durch einen Doppelpack von Kreisläufer Niklas Scholz ausbauen, so dass es 15:19 stand. Anschließend gelang es den Heimischen ihren Kreisspieler sowie einige Rückraumspieler wieder besser in Position zu bringen. Der komfortable Vorsprung schmolz nach und nach auf zwei Tore. In einer erneuten Auszeit wurde auf die Schwachstellen des SSV-Spiels hingewiesen und entsprechend nachjustiert. In der Endphase konnte man dies abermals gut umsetzen und die sichtlich resignierten Hausherren ausspielen, so dass man einen Fünf-Tore-Vorsprung herausarbeiten konnte. Am Ende stand dann ein verdientes 25:30 auf der Anzeige, dass das Spitzenspiel auch zu einem Spitzenspiel für den SSV hat werden lassen.

Trainer Schmidt zeigte sich nach dem Spiel vollends zufrieden: „Es war eine super Leistung, die die Jungs heute hier hingelegt haben. Damit haben wir uns diesen Sieg mit viel Kampf und Moral als Mannschaft redlich verdient.“ Es spielten: Reifenrath – B. Nickel (2), Scholz (4), Diederich (2), Brenner, Mosen (2), C. Nickel (2), Demmer (11), Walterschen (1), P. Hombach (5/1), Brucherseifer (1)

Das nächste Spiel steht für die Herren erst wieder in zwei Wochen am Samstag, dem 02.04.2022 um 19:00 Uhr beim SV Untermosel an. (Vereinsbericht)