Veröffentlicht am 21. März 2022 von wwa

MAULSBACH – Bürgerengagement Honschafter Hobby Dart (HHD)

Auch im neunten Jahr des Bestehens des Bürgerengagement Honschafter Hobby Dart, kann den Dartfreunden ein gutes Angebot unterbreitet werden. Schon seit Februar spielen sie wieder unter den notwendigen Corona Bedingungen, die sich im März auf die 3G-Regel verbessern und sich dadurch wohl auch die Teilnehmerzahlen wieder stabilisieren. Geplant sind bis November insgesamt zehn E-Dart und zwei Steeldart Turniere sowie eine Rangliste.

Die nächsten Termine sind: 9. „Engeschen Dart“ als E-Dart mit „Single Out“, am 20. März; 3. „Lindner´s Steel Dart“ am 27. März und 2.“Lindner´s Soft am 3. April.

Zu den Dartturnieren trifft man sich sonntags zwischen 12:00 und 13:00 Uhr im Schützenhaus Maulsbach. Beginn der Qualifikation ist eine halbe Stunde später und um 14:00 Uhr beginnt das Turnier bzw. die Trostrunde.

Probiere es mal mit Dart am Sonntagnachmittag. Geht ganz gut. Interesse geweckt? Fragen? Dann bei Axel Zimmermann Tel.: 02686 -523 oder über ZimmermannWW@t-online.de melden.