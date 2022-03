Veröffentlicht am 20. März 2022 von wwa

KIRCHEN – Zwei Sachbeschädigungen im Bereich Hof Niederasdorf durch unbekannte Täter

Im Zeitraum vom Donnerstag17. bis Samstag, 19. März 2022, ereigneten sich zwei Sachbeschädigungen im Bereich 57548 Kirchen (Sieg), Hof Niederasdorf. Es wurden in einem Fall unter anderem Reifen, eine Werbetafel und ein Briefkasten beschädigt. In einem weiteren Fall brannte ein Stromkasten. Die Ursache ist nicht auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist. Es werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei