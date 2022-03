Veröffentlicht am 20. März 2022 von wwa

HARSCHBACH – Einbruchdiebstahl in Grillhütte „Birkenhütte“

Im Zeitraum von Samstag, 12. bis Samstag, 19. März 2022, zwischen 14:00 und 10:50 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte Täter warfen die Fensterscheibe der Grillhütte „Birkenhütte“ mit einem Stein ein und gelangten so in das Innere der Grillhütte. Es wurde ein Feuerlöscher entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf den unbekannten Täter der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei