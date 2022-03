Veröffentlicht am 24. März 2022 von wwa

EICHELHARDT – Ehemalige Aktive der SG Eichelhardt/Niedererbach möchten sich im Oktober 2022 treffen

In diesem Jahr wiederholt sich das Gründungsjahr der erfolgreichen Spielgemeinschaft zwischen Eichelhardt und Niedererbach zum 50. Mal. Im Jahre 1972 beschlossen die beiden eigenständigen Vereine, auf Drängen vieler aktiven Fußballer, die sportlichen Aktivitäten zu bündeln. Nach 30 Jahren trennten sich die Wege der beiden Vereine im Jahre 2002.Eichelhardt bildet seitdem eine SG mit dem FC Kroppacher Schweiz Bruchertseifen und Niederbach mit der SG Niederhausen.

In den vergangenen Jahren wurde bei den damaligen Aktiven, der Wunsch eines Wiedersehens immer lauter und man dachte über eine Erinnerungsveranstaltung an 30 Jahre SG Eichelhardt/Niedererbach nach. Nun haben sich einige „Ehemaligen“ getroffen, um eine Veranstaltung zu organisieren. Am 15. Oktober 2022 soll ab 16:00 Uhr, im und am Sportheim in Eichelhardt, ein Treffen stattfinden.

Leider können die Kontaktdaten der damals aktiven Spieler, Trainer und Betreuer, nicht mehr alle recherchiert werden und die Organisatoren brauchen die Unterstützung aller Beteiligten.

Die Bitte der Organisatoren richtet sich an alle ehemaligen SG-Sportler (Spieler, Trainer, Betreuer):

Wenn Interesse an der Veranstaltung am 15. Oktober 2022 besteht, meldet euch bitte mit euren Kontaktdaten bei dem unten genannten Organisationsteam telefonisch oder per Mail,

Friedhelm Höller Herbert Brandenburger Wolfgang Hörter

02681 4359 02681 6656 02681 7248

fhoeller@t-online.de club-reisen-brandenburger@t-online.de wolfg.hoerter@web.de