Veröffentlicht am 21. März 2022 von wwa

OBERWAMBACH – Vorstandswahlen in Oberwambach – „Wir in Wannmisch e.V.“

Am Freitag, 11. März 2022, fand die Mitgliederversammlung des Vereins „Wir in Wannmisch e.V.“ statt. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende, dem Bericht der Schriftführerin, der Kassiererin und der Kassenprüfer sowie der Entlastung des Vorstandes konnte festgestellt werden, dass der Dorfverein auf seine solide bisherige Arbeit aufbauen kann und motiviert in die Zukunft startet.

Hiernach standen Neuwahlen an. Mit Monika Mostafa wurde die bisherige Vorsitzende für weiter drei Jahre in Ihrem Amt bestätigt. Der bisherige 2. Vorsitzende Achim Ramseger, als auch das bisherige Kassierer-Team Annette und Joachim Placzek erhielten ebenfalls einen einstimmigen Auftrag für die neue Amtszeit. Zu Schriftführern gewählt wurden Christoph Ramseger und Ines Weiler. Zum Abschluss gab es unter dem Punkt Verschiedenes eine kurze Aussprache zu den weiteren Planungen im Jahr 2022.