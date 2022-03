Veröffentlicht am 24. März 2022 von wwa

OBERERBACH – Literaturkreis Obererbach trifft sich wieder im Hähnershof am Dienstag, 5. April 2022, ab 18:30 Uhr

Beim letzten Zoom-Treffen des Literaturkreises am 8. März 2022 gab es gleich zwei Bücher, über die man sich austauschen wollte. In ihrem Buch „Die Wand“ beschreibt Marlen Haushofer eine Wand, die die Protagonistin von einem Tag zum anderen vom Rest der Welt trennt, ihren Kampf ums Überleben, die Aussichtslosigkeit ihrer Situation, aber auch ihre Liebe zur Natur und zu den Tieren und ihre Entfremdung zu den Menschen. Ein spannendes Buch, das auch in der heutigen Zeit nichts von seiner bedrückenden Relevanz eingebüßt hat.

Im Gegensatz hierzu schafft der Autor des zweiten Buches „Ein Monat auf dem Land“ J.L. Carr, mit viel (englischem) Humor, aus anfänglicher Hoffnungslosigkeit (Kriegsverletzungen, sowohl körperlicher als auch seelischer Natur) den Weg in eine hoffnungsvolle Zukunft zu zeichnen. Auch dieses Buch wurde von allen mit viel Freude gelesen.

Das nächste Treffen am Dienstag, 5. April 2022, ab 18:30 Uhr soll wieder in Präsenz stattfinden, diesmal im Hähnershof in Obererbach, mit dem Buch von Caroline Bernard „Frida Kahlo und die Farben des Lebens“. Frida trotzt allen Schicksalschlägen: Kinderlähmung, einem schrecklichen Unfall und einer verlorenen Liebe und wird zu einer der berühmtesten Malerinnen unserer Zeit.

Das Buch für den nächsten Termin am 10. Mai 2022 steht auch schon fest: „Der Ruf des Schmetterlings“ der neuseeländischen Autorin Rachael King.

Der Literaturkreis Obererbach trifft sich einmal monatlich und ist offen für alle, die gerne lesen und sich über das Gelesene austauschen möchten.