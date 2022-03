Veröffentlicht am 20. März 2022 von wwa

NEUWIED – Kirche vor Ort weiter entwickeln: Wünsche abliefern

Die früher selbstständigen katholischen Kirchengemeinden Neuwieds sind seit Jahresbeginn zu einer großen Pfarrei zusammengefügt. In der ehemaligen Gemeinde St. Bonifatius mit den Stadtteilen Niederbieber, Oberbieber, Segendorf, Rodenbach, Altwied und Torney sowie der Ortsgemeinde Melsbach soll nun kirchliches Leben lebendig und nah an den Menschen weiter gestaltet werden. Um daran möglichst viele Gemeindemitglieder zu beteiligen, stehen ab Mitte März in der katholischen St. Bonifatiuskirche in Neuwied-Niederbieber Stellwände bereit. Darauf können alle Gemeindemitglieder über einen Zeitraum vom 26. März bis 18. April Wünsche und Vorschläge anbringen, was man gerne in und mit der Gemeinde unternehmen möchte oder wünscht – oder einzubringen bereit ist. Eingeladen sind alle Gemeindemitglieder im Alter von 1 bis 100 Jahren. Die Kirche ist täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.