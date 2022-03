Veröffentlicht am 20. März 2022 von wwa

STADT NEUWIED – vhs Neuwied bietet Online-Programm zu Anti-Rassismus – Zusätzliches Highlight-Seminar mit Eckhard von Hirschhausen

Die von den Vereinten Nationen ausgerufenen Anti-Rassismus-Wochen im März stehen unter dem Motto „Haltung zeigen“. Passend dazu bewirbt die vhs Neuwied kostenlose Online-Lesungen und einen Podcast, in den sich Frauen auf unterschiedliche Weise mit dem Thema auseinandersetzen. Zusätzlich beleuchtet Dr. Eckart von Hirschhausens in einem Highlight-Online-Seminar wie die Klimakrise unsere Gesundheit bedroht.

Olga Shparaga liest am Dienstag, 22. März, um 19 Uhr „Kämpferinnen für die Demokratie. Die Revolution hat ein weibliches Gesicht“. Politisches Engagement von Frauen und die Frauenbewegung haben oftmals in Phasen mit einschneidenden gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen Aufwind erfahren. Mit Beispielen sollen exemplarisch die Facetten von weiblichem Engagement vorgestellt werden. Olga Shparaga, lehrt Philosophie am European College of Liberal Arts in Minsk, ist Mitglied in einer feministischen Gruppe und engagiert sich politisch gegen den Diktator Alexander Lukaschenko.

Humorvoll beleuchtet die Autorin Brigitte Heidebrecht in ihrer Lesung „Fernreise daheim. Von Flüchtlingen, Kulturen, Identitäten und anderen Ungereimtheiten“ das Ankommen von Geflüchteten in unserer Gesellschaft – und gleichzeitig ihren eigenen Lernprozess. Geschichten, die unter die Haut gehen, Selbstverständliches in Frage stellen, Existenzielles ins Licht rücken, globale Herausforderung, gespiegelt im Alltäglichen. Konkret und lebendig werden am Donnerstag, 24. März, um 19 Uhr interkulturelle Erlebnisse vermittelt.

Nahid Shahalimi wurde in Afghanistan geboren, floh mit ihrer Mutter und ihren Schwestern über Pakistan nach Kanada, wo sie unter anderem Bildende Kunst und Politik studierte. Seit 2000 lebt sie in Deutschland und ist als Künstlerin, Filmemacherin, Aktivistin und Autorin tätig. Für ihr Buch „Wir sind noch da! Mutige Frauen aus Afghanistan“ reiste sie über Jahre in ihr Heimatland, um mit Frauen über deren Projekte, Ziele und Zukunftswünsche zu sprechen. Am Montag, 4. April, liest sie online um 18 Uhr aus selbigem vor.

Mit ihrem Podcast „Ach so! – Impulse für das Schulleben“ wollen die Lehrerin und Autorin Heidemarie Brosche und die Erzieherin und interkulturelle Trainerin Eylem Emir für mehr interkulturelles Verständnis werben. Im Schulalltag kreuzen sich wie kaum sonst die unterschiedlichsten kulturellen Haltungen und Erwartungen. Deshalb werden jede Menge spannender Fragen thematisiert: Was zum Teufel ist DIN A3? Warum ist Lesen wichtig? Wieso kann mein Kind das nicht – Sie sind doch die Lehrerin! Alle Podcast-Folgen sind kostenlos abrufbar.

Ein ganz anderes Thema greift die Online-Veranstaltung von Eckhard von Hirschhausen auf. Mit viel Humor beschäftigt sich Deutschlands bekanntester Arzt und einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren am Freitag, 25. März, um 19 Uhr mit „Gesunde Erde – Gesunde Menschen. Wie die Klimakrise unsere Gesundheit bedroht und was wir jetzt tun können.“ Von Hirschhausen verbindet dabei medizinische Inhalte mit Humor und nachhaltigen Botschaften. Seine Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ engagiert sich für eine medizinisch und wissenschaftlich fundierte Klimapolitik. Im Anschluss an den Vortrag können Fragen gestellt werden.

Alle Online-Veranstaltungen sind kostenfrei. Trotzdem bedarf es einer Anmeldung.