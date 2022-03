Veröffentlicht am 20. März 2022 von wwa

WISSEN – ALTENKIRCHEN – Nächste Kreistagssitzung findet im Kulturwerk statt

Am Montag, 21. März 2022, findet im Kulturwerk in Wissen (Walzwerkstraße 22) die 14. Sitzung des Kreistages in der laufenden Wahlperiode statt. Beginn ist um 16 Uhr. Auf der Tagesordnung steht erneut die Insolvenz der Greensill Bank mit Anfragen der Fraktionen von SPD und CDU. Ein weiterer Schwerpunkt der Sitzung ist der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV). Hierbei geht es um den Einnahmeaufteilungsvertrag im Verkehrsverbund Rhein-Mosel, eine überplanmäßige Ausgabe aufgrund der Tariferhöhungen, die allgemeine Tarifsituation im ÖPNV und eine Anfrage der FDP-Fraktion. Weitere Tagesordnungspunkte sind der Bericht der Besuchskommission nach Paragraf 15 des Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen, eine Änderung der Verbandsordnung beim Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung der Eingliederungs- und der Kinder-Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz (KommZB), die Restaurierung historischer Fenster in der Mensa und der Sternwarte der Integrierten Gesamtschule Betzdorf, die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für den Landkreis Altenkirchen, die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises und Maßnahmen im Zuge der Tierseuchenbekämpfung. Schließlich stehen noch Neu- und Nachwahlen zu Ausschüssen und weiteren Gremien an. Die Sitzung findet komplett als Präsenzveranstaltung statt, es erfolgt kein Livestream. Es gelten die aktuellen Corona-Hygiene-Regeln.