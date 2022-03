Veröffentlicht am 19. März 2022 von wwa

HANROTH – Diebstahl eines Ortsschildes in der Ortslage Hanroth

Im Zeitraum von Montag bis Dienstag, 14. Bis 17. März 2022, ist das Ortsschild der Ortslage Hanroth durch unbekannte Täter entwendet worden. Das in der Hauptstraße am Ortsausgang in Richtung Woldert angebrachte Ortsschild wurde durch den Täter abgeschraubt und mitgenommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf den unbekannten Täter der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei