MELSBACH – Sachbeschädigung an einem PKW auf einem Parkplatz in der Altwieder Straße in Melsbach

Mittwoch, 16. März 2022, ist im Zeitraum zwischen 11:30 und 15:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Altwieder Straße in Melsbach ein ordnungsgemäß geparkter VW Golf im Bereich der Fahrertür zerkratzt worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf den / die unbekannte/n Täter/ in der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei