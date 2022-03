Veröffentlicht am 22. März 2022 von wwa

BETZDORF – Wandern Sie mit uns! „Sabine bewegt“

Mit Beginn des Frühlings startet die diesjährige Veranstaltungsreihe „Sabine bewegt“. Die heimische Abgeordnete lädt die Bürgerinnen und Bürger wieder ein, gemeinsam mit ihr die Wanderwege in ihrem Wahlkreis Betzdorf/Kirchen zu erkunden und die herrlichen Aussichten zu genießen.

„In dieser entspannten Umgebung kommt man schnell miteinander ins Gespräch und ich erfahre oft, wo der Schuh drückt“, erzählt Frau Bätzing-Lichtenthäler. Die Wanderung findet am 26. März 2022 statt. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Wanderparkplatz K 107 (Nähe Gaststätte Berghof, Bergstr. 1, 57518 Betzdorf-Dauersberg). Von dort führt die Strecke über die Alm Richtung Dauersberg und zum Steinerother Kopf. Weiter geht es zur Kapelle in Molzhain mit anschließender Einkehr in der Dickendorfer Mühle. Der Rückweg führt über die Molzhainer Höhe (Hümmerstein), Steineroth, Alm Dauersberg zurück zum Wanderparkplatz (insgesamt ca. 2-3 Std.).

Kinder sind ausdrücklich erwünscht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen.