Veröffentlicht am 17. März 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Gasausströmung in einem Einfamilienhaus in Gebhardshain

Zu einer akuten Gasausströmung in einem Einfamilienhaus wurde die Steinebacher Feuerwehr am Donnerstagmittag, 17. März 2022, gegen 12:30 nach Gebhardshain in die Raiffeisenstraße gerufen. Für ein solches Alarmstichwort hat die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain über den örtlich zuständigen Löschzug hinaus noch beide Gefahrgut-Gerätewagen, stationiert in Elkenroth und Betzdorf, sowie einen Einsatzleitwagen vom Standort Kausen in der Alarmierungskette hinterlegt.

Die rund 35 im Einsatz befindlichen Kräfte stellten zunächst den Brandschutz sicher und kontrollierten anschließend unter Atemschutz das Wohnhaus auf eine eventuelle Explosionsgefahr.

Eine erhöhte Gaskonzentration konnte hierbei jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die Erkundung vor Ort ergab, dass der Gaszähler des Hauses am Vormittag ausgetauscht und somit als Folge dieser Tätigkeiten der starke Gasgeruch wahrgenommen wurde.

Aufgrund dessen konnte der Einsatz, nachdem das Gebäude vorsichtshalber noch mit einem Lüfter gelüftet wurde, nach rund einer Stunde beendet werden. Für den Eigenschutz der Feuerwehrkräfte war zusätzlich noch der DRK Ortsverein aus Elkenroth ausgerückt. (mab) Fotos: FFW VG Betzdorf-Gebhardshain