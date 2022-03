Veröffentlicht am 18. März 2022 von wwa

ORFGEN – Kaiserschießen beim KKSV Orfgen

Am Sonntag, 27. März 2022, beginnt um 14.00 Uhr im Schützenhaus in Orfgen der Wettstreit um den Kaisertitel des Schützenvereins Orfgen. Der amtierende Kaiser Horst Strickhausen wird Corona-bedingt nach vier Jahren Amtszeit abgelöst und es bleibt mit Spannung abzuwarten wer zu seinem Nachfolger gekrönt wird. Mit großer Sicherheit ist aber wieder ein spannender Wettkampf um den Kaisertitel zu erwarten. Traditionell wird am Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, 26. Mai 2022, der Königstitel ausgeschossen. Demnach ist der Kaisertitel der erste offizielle Titel, der dieses Jahr vom KKSV Orfgen vergeben wird. Über zahlreiche Zuschauer, die dem Kaiserschießen beiwohnen, würden sich die Titelanwärter/innen sicher freuen. (hws)