Veröffentlicht am 18. März 2022 von wwa

ORFGEN – Neuer Vorstand beim Kleinkaliber Schützenverein (KKSV) Orfgen gewählt.

Im März 2022 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des KKSV Orfgen statt. Der erste Vorsitzende Andreas Hassel eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder. Insbesondere wurden Königin und Prinzgemahl, Kaiser und Ortsbürgermeister Michael Deisting begrüßt.

Der Jahresbericht 2021wurde von Andreas Hassel, der Sportbericht 2021 von Wilhelm Bruch, der Jugendleiterbericht von Sebastian Grimpe und der Kassenbericht von Torben Berger verlesen. Jürgen Blum berichtet, dass die Kassenprüfer die Kasse geprüft und für ordentlich befunden haben. Er beantragte die Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Danach erfolgten die Wahlen. Werner Berger wurde zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Gewählt wurden zum 2. Vorsitzenden Horst Strickhausen, Schatzmeister Torben Berger, Schriftführerin Dominique Deisting, 1. Sportwart Wilhelm Bruch und Jugendleiter Sebastian Grimpe. Zu Kassenprüfer wurden Manfred Winkler und Horst Walter Schuh gewählt.

Veranstaltungen 2022. Geplant sind vorerst: Am 27. März das Kaiserschießen; am 26. Mai, Himmelfahrt, König und Prinzenschießen, am 18 Juni das Schützenfest. Über Einzelheiten, wie dieses Schützenfest aussehen soll, haben sich Vorstand und Mitarbeiterkreis schon mal Gedanken gemacht. (Vereinsbericht) (hws)