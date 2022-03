Veröffentlicht am 18. März 2022 von wwa

WALTERSCHEN – Schwerer Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung an der Fischweiheranlage in Walterschen

Im Zeitraum zwischen dem 13. Januar und dem 13. Februar 2022 kam es an der Fischweiheranlage in Walterschen zu Sachbeschädigungen und Verwüstungen auf dem Gelände der Anlage, sowie an der Umzäunung. Auch wurden teilweise hochwertige Arbeitsgeräte, sowie Betriebsmittel von dem Gelände entwendet. Zugang verschaffte sich die Täterschaft über einen aufgebrochenen Zaun. Es entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei