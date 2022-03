Veröffentlicht am 18. März 2022 von wwa

DIERDORF – Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in der Hachenburger Straße in Dierdorf

Mittwochvormittag, 16. März 2022, ereignete sich im Zeitraum zwischen 07:00 und 11:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in der Hachenburger Straße in Dierdorf. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rangieren das linke Fahrzeugheck eines ordnungsgemäß geparkten Skoda Fabia. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW der Geschädigten sind blaue Lackspuren vom PKW des Unfallverursachers gesichert worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei