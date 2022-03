Veröffentlicht am 17. März 2022 von wwa

KRETZHAUS – Verkehrsunfall auf der L 253 in Kretzhaus

Dienstagnachmittag, 15. März 22 befuhr eine 43jährige Frau aus Bonn die L 253 aus Richtung Rottbitze kommend in Fahrtrichtung Linz. In der Asbacher Straße in Kretzhaus fuhr sie ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Quelle: Polizei