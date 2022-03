Veröffentlicht am 16. März 2022 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus für Mittwoch, 16. März 2022, Stand: 15 Uhr – 21.272 Infektionen im Kreis seit Pandemie-Beginn bestätigt – Hospitalisierungsinzidenz bei 6,65

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen: Das Kreisgesundheitsamt meldet am Mittwoch einen weiteren Todesfall: In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist eine Frau im Alter von 81 Jahren verstorben. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 21.272 Menschen positiv auf eine Infektion getestet. Das sind 477 mehr als am Dienstag. Als geheilt gelten 15.457 Menschen. Kreisweit sind aktuell 5.688 Personen positiv getestet. In stationärer Behandlung befinden sich 25 Frauen und Männer. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz nun mit 6,65 an.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Hospitalisierung (landesweit): 6,65

7-Tage-Inzidenz (landesweit): 1.460,1

7-Tage-Inzidenz Kreis: 1.366,5

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 21.272

Veränderung zum 15. März: +477

Aktuell Infizierte: 5.688

Geheilte: 15.457

Verstorbene: 127/+1

in stationärer Behandlung: 25

Die Zahlen für die Verbandsgemeinden:

Altenkirchen-Flammersfeld: 6.795

Betzdorf-Gebhardshain: 4.150

Daaden-Herdorf: 2.398

Hamm: 2.287

Kirchen: 3.570

Wissen: 2.072

Unterschiedliche Meldezeitpunkte führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis.

Aktuelle Impfmöglichkeiten

● Anmeldungen für eine Impfung in der Impfstelle Westerwald-Sieg in Hachenburg erfolgen über das Impfportal des Landes: https://impftermin.rlp.de.

● Die nächsten Impfbus-Termine in der Region:

(ohne Anmeldung, jeweils 10 bis 17 Uhr)

17. März: Stadthalle Betzdorf, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

18. März: Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 8-10, 57629 Mörsbach

25. März: Raiffeisenhalle, Steinstraße, 56593 Güllesheim

30. März: Schnelltestzentrum, Auf der Bitze 3, 57577 Hamm

(Änderungen vorbehalten)

Alle Standorte der Impfbusse landesweit werden wochenaktuell online veröffentlicht: https://corona.rlp.de/de/impfbus/

● Informationen zu impfbereiten Apotheken finden sich online: www.mein-apothekenmanager.de.

Teststellen

Eine Liste aller Teststationen (mit Suchfunktion) führt das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unter: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/