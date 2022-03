Veröffentlicht am 16. März 2022 von wwa

WIENAU – Feuerwehr Dierdorf bei Unfall auf L 267 bei Wienau im Einsatz

Dienstagabend, 15. März 2022, gegen 22.50 Uhr wurde die Feuerwehr Dierdorf zu einem Unfall auf der Landstraße 267 bei Wienau gerufen. Die Meldung lautete: „Eingeklemmte Person nach Unfall“.

Der Fahrer eines Pkw kam aus Raubach. In Höhe des Stadtteils Dierdorf-Wienau kam der Mann von der Straße ab und stürzte mit seinem Pkw eine hohe Böschung hinab. Das Fahrzeug kam auf der Fahrerseite liegend an einem Baum direkt am Holzbach zum Stehen. Der Mann aus der Verbandsgemeinde Puderbach konnte sich bis zum Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien und saß neben seinem Fahrzeug.

Notarzt und Rettungsdienst, die gleichzeitig eintrafen kümmerten sich um den Patienten. Die Feuerwehr Dierdorf sorgte für die Ausleuchtung der Unfallstelle. Die Wehrleute halfen dann auch mit, den Mann auf einer Trage den steilen Abhang schonend hoch zu transportieren. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus gefahren.

Der Mann war allein in seinem Pkw. Ein weiteres Fahrzeug war nicht in den Unfall involviert. Die Landstraße war für die Rettungsmaßnahmen und Bergung des Fahrzeuges voll gesperrt. Behinderungen gab es keine, da das Verkehrsaufkommen in der Nacht gering war.

Das Fahrzeug erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden und wurde vom Abschleppdienst auf die Straße gezogen und dann verladen. Der Einsatz war für die 21 Kameraden der Feuerwehr um kurz nach Mitternacht vor Ort beendet.Fotos: Feuerwehr VG Dierdorf.