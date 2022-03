Veröffentlicht am 17. März 2022 von wwa

MAINZ – „Betriebsräte sind ein Garant für soziale Gerechtigkeit“: SPD-Landtagsabgeordnete Lana Horstmann ruft zu Teilnahme an Betriebsratswahlen auf

Seit dem 1. März und noch bis zum 31. Mai laufen in rund 28.000 Betrieben in Deutschland die Betriebsratswahlen 2022. Dazu sagt Lana Horstmann, SPD-Landtagsabgeordnete und selbst freigestellte Betriebsrätin: „Die Betriebsräte sind ein Garant für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer – und damit auch ein Garant für soziale Gerechtigkeit, die faire Gestaltung des Wandels und letztlich verlässlich erfolgreiches Wirtschaften auch in der Krise. Ich kann daher nur an alle Arbeitnehmer appellieren, die die Möglichkeit dazu haben: Unterstützen Sie diese wichtige Arbeit und beteiligen Sie sich an den Betriebsratswahlen, indem Sie mit einer eigenen Kandidatur die Chance zur Mitgestaltung nutzen und von der Abgabe Ihrer Stimme Gebrauch machen“. Wahlberechtigt sind alle teilnehmenden Arbeitnehmer, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Horstmann führt weiter aus: „In diesem Jahr konnten wir bereits das 50jährige Jubiläum der Neufassung des Betriebsverfassungsgesetzes feiern. Die Mitbestimmung der Beschäftigten in Betrieben ist für mich und die gesamte SPD-Landtagsfraktion ein Kernanliegen der täglichen Arbeit. Es geht um faire Arbeitsbedingungen und ein Miteinander auf Augenhöhe für sichere Arbeitsplätze. Betriebsräte sind so ein wichtiger Bestandteil unserer lebendigen Demokratie.“