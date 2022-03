Veröffentlicht am 17. März 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – KREIS NEUWIED – Hax’n und Historisches in München – Die Kreise Neuwied und Altenkirchen bieten Jugendbildungsfahrt in den Osterferien für Jugendliche und junge Erwachsene an

In den Osterferien Spaß haben, Freunde treffen und trotzdem etwas lernen: Genau diese Kombination bietet die diesjährige Jugendbildungsfahrt nach München an. An der viertägigen Reise, die die Landkreise Neuwied und Altenkirchen in Kooperationanbieten, können Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 18 Jahren teilnehmen.

Neben Fußball, Oktoberfest und Brathaxen gibt es viel Historisches in München zu entdecken. In den vier Tagen der Bildungsfahrt geht es daher (auch) um die Vergangenheit Münchens. Neben einem spannenden Programm bleibt aber genauso Zeit zum Bummeln und zur freien Gestaltung in Kleingruppen. Außerdem besuchen die Teilnehmer das GOP Varieté-Theater.

Die Bildungsfahrt vom 19. bis zum 22. April kostet 185 Euro pro Person und beinhaltet die An- und Abreise im ICE (Abfahrt/Ankunft Montabaur), drei Übernachtungen mit Frühstück, die Eintritte während der Exkursionen. Anmeldungen sind bis Freitag, 31. März, bei der Kreisverwaltung Altenkirchen, Anna Beck, anna.beck@kreis-ak.de möglich. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.