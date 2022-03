Veröffentlicht am 16. März 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzrempler auf dem Parkplatz an der Alice-Salomon-Schule in Linz

Freitagmittag, 11. März 2022, wurde ein PKW auf dem Parkplatz an der Alice-Salomon-Schule in Linz a. R. beschädigt. Im Zeitraum zwischen 12:50 und 14:00 Uhr stieß der Verursacher beim Öffnen der Fahrzeugtür gegen den danebenstehenden PKW und beschädigte ihn. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es dürfte sich vermutlich um ein größeres, weißes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise auf Fahrer und Fahrzeug nimmt die Polizei Linz a. R. entgegen. Quelle: Polizei