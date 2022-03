Veröffentlicht am 15. März 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – WALLMENROTH – Kaminbrände beschäftigen Wehren der VG Betzdorf-Gebhardshain

Gleich zweimal wurden die Wehren der VG-Feuerwehr Betzdorf-Gebhardshain mit dem Alarmstichwort „Kaminbrand“ alarmiert. Zunächst wurde Donnerstagmittag, 10. März 2022, die Einheiten Wallmenroth und Scheuerfeld zu einem solchen Einsatz in die Wallmenrother Wähnerstraße gerufen. Die knapp 30 eingesetzten Einsatzkräfte von Feuerwehr und dem DRK Ortsverband Betzdorf hatten die Lage zügig im Griff. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Ebenso reibungslos und auch ohne Beschädigungen des Gebäudes verlief ein weiterer Kaminbrand am Montagabend, 14. März 2022, gegen 18:45 Uhr in der Betzdorfer Straße in Gebhardshain. Auch die 20 hier im Einsatz befindlichen Kräfte der Feuerwehr Steinebach, zu deren Eigenschutz auch der Ortsverband des DRK Elkenroth angerückt war, konnten die Lage flott unter Kontrolle bringen. Zur Unterstützung wurde beide Male die Drehleiter der Feuerwehr Betzdorf eingesetzt. Es kam an den Einsatzstellen jeweils zu Verkehrsbehinderungen. Fotos: Feuerwehr