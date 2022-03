Veröffentlicht am 16. März 2022 von wwa

BIRNBACH – Friedhelm Zöllner – „Skulpturen und Acrylbilder – Kreuze als Symbole der Passion“ – Ausstellung vom 3. April bis 19. April 2022 in der Birnbacher Kirche

Der Oberirsener Künstler Friedhelm Zöllner zeigt vom 3. April bis 19. April in der Birnbacher Kirche Acrylbilder und Skulpturen unter dem Motto „Kreuze als Symbole der Passion“, die wunderbar die Passionszeit beleuchten und zum Nachdenken anregen. Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr am 3. April wird die Ausstellung von Pfarrer Stefan Turk mit einem Vortrag „Das Kreuz mit dem Kreuz“ und von Friedhelm Zöllner mit einer Einführung in seine Kunstwerke eröffnet.

Für Friedhelm Zöllner ist eine Ausstellung in einer Kirche immer ein ganz besonderes Ereignis: „Die Atmosphäre ist halt ganz besonders und einzigartig. Ich habe mehrere Ausstellungen in Kirchen gemacht, da ist auch das Publikum in besonderer Weise interessiert und konzentriert. Die Passionszeit hat mich in spezieller Weise zur künstlerischen Auseinandersetzung angesprochen. Nachdem ich etliche Skulpturen zu religiösen Themen gemacht habe, habe ich speziell für diese Ausstellung einen Zyklus von mehr als einem Dutzend Kreuzen gemalt.“

Friedhelm Zöllners Idee einer Ausstellung hat die Kirchengemeinde Birnbach gerne aufgegriffen, denn die Kirche aus dem Jahr 1131 verleiht den Kunstwerken eine ganz besondere Ausstrahlung. Auch erhalten die über die Gemeindegrenzen bekannten Konzerte so eine wunderbare künstlerische Ergänzung.

Die Ausstellung kann jeweils vor und nach den Gottesdiensten besichtigt werden oder nach Voranmeldung beim Gemeindebüro der Kirchengemeinde Birnbach, Tel.: 02686 / 98 72 330, Mail Birnbach@ekir.de oder bei Friedhelm Zöllner Tel.02686 640, Mail friedhelm.zoellner@freenet.de

Auch Führungen von Gruppen sind möglich. Im Rahmen der Ausstellung werden am Dienstag, 5. April, 19 Uhr Friedhelm Zöllner und Manuela Lowak aus ihrem Buch „SCRIPTE UND SKULPTUREN – GEDANKEN – GEDICHTE – GESCHICHTEN“ lesen. Das Buch enthält 100 Texte zu 100 Skulpturen von Friedhelm Zöllner. Der Kauf der Kunstwerke ist gegen eine Spende möglich und kommt der Konzertreihe der Kirchengemeinde zugute. Die Kirchengemeinde lädt ganz herzlich zum Eröffnungsgottesdienst am 3. April, zur Besichtigung und zu den Veranstaltungen der Ausstellung ein!