Veröffentlicht am 15. März 2022 von wwa

KASBACH-OHLENBERG – Freilaufender Hund auf der B 42 zwischen Linzhausen und Kasbach eingefangen

Samstagmittag, 12. März 2022, erhielt die Polizeiinspektion in Linz die Meldung, dass ein Hund auf der B 42 zwischen Linzhausen und Kasbach umherläuft. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, war der Verkehr bereits zum Stillstand gekommen. Einige Verkehrsteilnehmer waren dabei, den Hund einzufangen. Mit vereinten Kräften konnte der zahme Mischlingshund eingefangen und in polizeiliche Obhut genommen werden. Da zunächst der Eigentümer nicht ermittelt werden konnte, übergab die Polizei das Tier zunächst dem Tierheim in Neuwied. Wenig später meldete sich die besorgte Eigentümerin aus Linz und wollte ihren Hund als vermisst melden. Überglücklich nahm sie zur Kenntnis, dass der Hund wohlbehalten war und sich in sicherer Obhut befand. Quelle: Polizei