Veröffentlicht am 14. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Nah bei den Menschen sein“ – Landfrauen informieren sich über das Diakonische Werk im evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen

Die Landfrauen der Dörfer rund um den Beulskopf laden herzlich ein zu einer Informationsveranstaltung am Samstag, 19. März 2022, ab 14.30 Uhr im Wöschhoisjen in Busenhausen. Margit Strunk, die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes im evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen, berichtet über die vielfältigen Arbeitsbereiche in Altenkirchen und in den Aussenstellen. Bekannt ist u.a. das Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ und das „Teehaus“ in Hamm. „Nah bei den Menschen sein“ heißt da sein für Menschen, die Unterstützung suchen. Anmeldung bei Heike Fuchs Tel.: 02682/9687840. Es gilt die 3-G-Regel.