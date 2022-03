Veröffentlicht am 14. März 2022 von wwa

MICHELBACH – Jahreshauptversammlung des Schützenvereins „Adler“ Michelbach 1958

Einladung zur Jahreshauptversammlung des Schützenvereins „Adler“ Michelbach 1958, am Samstag, 26. März 2022, ab 15.00 in das Schützenhaus Michelbach, in der Frankfurterstraße 64.

Folgende Tagesordnungspunkte sind lt. Satzung vorgesehen:

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Verabschiedung der Tagesordnung

Bericht des Vorsitzenden

Bericht der Geschäftsführung

Bericht des Sportleiters

Bericht der Jugendleitung

Bericht der Gymnastikgruppe

Bericht der Rechnungsführung

Aussprache zu den Berichten

Bericht der Kassenprüfer

(Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes)

Wahlen zum Vorstand und Beiräten gem. festgelegtem Turnus (u.a. Neuwahl stellvertretender Vorsitzender; Kassierer; stellvertretender Kassierer; Schriftführer; stellvertretender Sportleiter; evtl. Beiräte und Kassenprüfer

Bestätigung der Jugendvertretung

Festsetzung des Jahresbeitrages und Eintrittsgeldes

Schützenfest 2022

Termine

Ehrungen

Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung können nur zur Abstimmung kommen, wenn sie bis spätestens 19.März 2022, schriftlich beim Vorstand eingereicht worden sind. Es gelten die jeweiligen gültigen gesetzlichen Corona-Bekämpfungsverordnung von Rheinland-Pfalz.