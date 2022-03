Veröffentlicht am 14. März 2022 von wwa

ALTWIED – Verkehrsunfall auf der L 255 im Bereich Laubachsmühle – Fußgängerin angefahren

In der Nacht auf Sonntag, 13. März 2022, kam es gegen 02.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 255 im Bereich Laubachsmühle. Den Angaben der Betroffenen sei sie am Fahrbahnrand in Richtung Niederbieber gegangen, als sie von einem entgegenkommenden Pkw gestreift wurde. Der Unfallverursacher, ein silberner Audi, habe sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Die Frau wurde bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich bei der PI Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei