Veröffentlicht am 13. März 2022 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall an der Kreuzung Wilhelmstraße / Engerser Straße in Neuwied

Freitagvormittag, 11. März 2022, kam es gegen 10.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Innenstadt von Neuwied. Den Ermittlungen der Polizei zufolge missachtete eine 49jährige Frau an der Kreuzung Wilhelmstraße / Engerser Straße die Vorfahrt einer 53jährigen Autofahrerin. Dabei wurde die 53jährige Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Quelle: Polizei