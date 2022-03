Veröffentlicht am 15. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Öffnung wird gefeiert – Christuskirche ist nun auch Konzertkirche! – Feierlichkeiten zur Nutzungserweiterung

Sie wurden nicht nur von der Evangelischen Kirchengemeinde bereits seit dem letzten Herbst erwartet – die Veranstaltungen, mit denen die Erweiterung des Altenkirchener Gotteshauses zur Konzertkirche festlich begangen werden können. Nun ist es noch im März so weit, wie die Vorsitzenden des Konzertkirchenausschusses, Martin Schmid-Leibrock und Werner-Christian Jung, uns mitteilten.

Zwar wurden die neuen Möglichkeiten der Kirche am Schlossplatz bereits reichlich genutzt, jedoch waren durch die Hygieneauflagen die Zugangszahlen zu den bisherigen Veranstaltungen streng limitiert. Das galt für Konzerte, Schulfeierlichkeiten, Benefiz-Veranstaltungen und für Musiken zur Marktzeit. Und auch die beliebten musikpädagogischen Hinführungen zur Orgel als der „Königin der Instrumente“ mussten im „Jahr der Orgel“ 2021 Beschränkungen hinnehmen.

Dazu bemerkte Dietmar Hering, der Baukirchmeister des Presbyteriums: „Allzu lange hielt uns die Pandemie davon ab, die Freude über die Fertigstellung unseres Vorhabens zu feiern. Doch nun können wir die erweiterten Möglichkeiten unseres Gotteshauses recht offen präsentieren.“

Zur Erinnerung: Wegen Brandgefahr musste die 34 Register der großen Wacker-Orgel 2018 ganz verstummen. Eine LEADER-Förderung bot hier neue entlastende Möglichkeiten. Und so konnte mit der Orgelrenovierung zugleich ein weiteres Anliegen der Kirchengemeinde realisiert werden, nämlich die Kirche mit ihrem besonderen Klangraum für die Region zu öffnen. Deshalb wurde zusätzlich in die Veranstaltungstechnik investiert. Deren Licht-, Video- und Tontechnik mit ihren großen Möglichkeiten wurde bereits in den letzten Monaten genutzt und genossen.

Nun wird die Fertigstellung der Arbeiten mit vier Veranstaltungen festlich begangen.

Den Reigen wird Kantor Alexander Kuhlo, München, eröffnen. Er ist in der Region kein Unbekannter, hat er doch bereits vier Jahre in Kirchenkreis und Gemeinde Altenkirchen gewirkt. Am kommenden Samstagabend wird er die Gäste in die Klangwelten der renovierten und erweiterten Orgel mitnehmen. Dazu spannt er in einem Festkonzert einen weiten klanglichen Bogen von Bach bis Jimmi Hendrix!

Am darauffolgenden Sonntag wird die Gemeinde um 10 Uhr mit Prominenz aus Musik, Kirche und Politik einen Festgottesdienst feiern. Dort kann Pfarrerin Weber-Gerhards unter dem Motto „Wir öffnen uns“ den Dank für alle neuen Möglichkeiten zur Sprache bringen und die Bitte um deren segensreiche kulturelle Nutzung. Die anschließende Feierstunde und der Stehempfang bieten Gelegenheiten zur Begegnung.

Ein drittes Festereignis findet am darauffolgenden Freitagabend um 19 Uhr statt. Der Nestor des UNESCO-Weltkulturerbes „Orgelbau und Orgelspiel“ wird in der Konzertkirche mit einem Musikvortrag aufwarten. Der Heidelberger Hochschullehrer Prof. Dr. Michael Kaufmann bildet fast weltweit Fachleute aus, die Orgeln erfassen, überprüfen und planen. Er wird einiges aus der mehr als 2000jährige Geschichte der Orgel erzählen und vorspielen können. Ergänzend liefert eine kleine Fotoausstellung während der Tage Eindrücke vom spannenden Prozess der Orgelrenovierung und -erweiterung.

Den Abschluss der Festlichkeiten bilden die Musikformationen der Evangelischen Kirchengemeinde, also Kantorei, Kirchenband und Posaunenchor. Aus der probenarmen Pandemiephase kommend werden sie die Saalkirche klanglich füllen.

Die Konzertkirche begreifen Jung und Schmid-Leibrock, als einen „anderen“ Ort, einen für Stadt und Land nicht alltäglichen Ort, an dem Menschen durch Musik berührt, getröstet, ermutigt und dankbar werden können.

Das scheint auch drängend angesichts des nicht in Worte zu fassenden Leids, das mit dem neuen Krieg Europa erschüttert, wie beide betonen. Ihre Hoffnung: „Musik kann die dunkle Wirklichkeit überbieten und die Sehnsucht nach dem Heilwerden zerstörerischer Verhältnisse wachhalten.“

Die Festtage in der Konzertkirche Altenkirchen:

Samstag, 19. März, 17 Uhr; Großes Orgelkonzert zur Eröffnung – von J.S. Bach bis Jimmy Hendrix, Alexander Kuhlo, München

Sonntag, 20. März, 10 Uhr; Festgottesdienst: „Wir öffnen uns“ – mit anschl. Feierstunde, Gudrun Weber-Gerhards

Freitag, 25. März, 19 Uhr; UNESCO-Kulturerbe: Orgelbau und Orgelmusik, Gesprächskonzert, Prof. Dr. Michael Kaufmann, Heidelberg

Samstag, 26. März, 19 Uhr; Musik, die bewegt – von Band, Kantorei und Posaunenchor, Konzert der Ensembles der Ev. Kirchengemeinde in der Evangelische Christuskirche, Schlossplatz 5, Altenkirchen. Weitere Informationen unter www.evkgmak.de

Foto: Alexander Kuhlo, Kantor in München, wird in einem großen Festkonzert am 19. März Werke von Bach bis Jimmy Hendrix darbieten. Kuhlo eröffnet damit die Festtage der Konzertkirche an seiner alten Wirkungsstätte. In Altenkirchen war er zwischen 2012 und 2016 als Kreiskantor tätig. Das Auditorium darf sich ferner auf Werke von Mozart, Mendelssohn Bartholdy, Dvorak und auf eine eigene Improvisation an der restaurierten und erweiterten Walcker-Orgel der Christuskirche freuen. (Foto: privat)