Veröffentlicht am 15. März 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Weltklassik am Klavier: Konstantin Zvyagin spielt Debussy und Wagner

Die Werke von Claude Debussy und Richard Wagner stehen im Mittelpunkt der März-Ausgabe von „Weltklassik am Klavier!“ Am Sonntag, dem 20. März, gastiert Konstantin Zvyagin im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung in Altenkirchen (Parkstraße 1).

Diesmal begrüßen die Weltklassik-Macher Konstantin Zvyagin. Er wurde 1990 in der Heimat von Sergei Rachmaninow, in der altrussischen Stadt Nowgorod, geboren. Seine Referenzen: Er ist Preisträger russischer und internationaler Wettbewerbe und seine rege Konzerttätigkeit führte ihn nach Irland, Polen, Deutschland, USA, Frankreich, Italien, Spanien, Israel und Russland. Zvyagin graduierte an der Gnessin Musikakademie in Moskau bei Tatiana Zelikman und absolvierte das Masterstudium an der Hochschule für Musik und Tanz Köln bei Nina Tichman.

Was bringt er mit nach Altenkirchen? Die Überschrift ist vielversprechend: „Weltklassik am Klavier – Pour le piano: Nibelungen, Drachenfels und Rheinblick!“ Dazu sagt Konstantin Zvyagin: „Mit diesem Konzert stelle ich meine musikalische Zusammenfassung von Wagners Opernzyklus ‚Der Ring der Nibelungen‘ vor. Ich wohne gegenüber vom Drachenfels, und der herrliche Rheinblick hat mich inspiriert, ausgewählte Stücke aus der Tetralogie für Klavier zu bearbeiten. Ihre Zusammenstellung macht, dass die Geschichte und ihre schönsten musikalischen Momente neu erlebbar werden: vom grandiosen Walhall durch den berühmten Ritt der Walküren, vom Abschied Wotans bis zu Siegfrieds Tod und die endliche Verbrennung des Walhalls.“ Entstanden ist eine musikalische Suite, die durch das Klavier zu neuen Klangfarben findet. Die Geschichte vom Ring wird von Stücken von Claude Debussy umhüllt.

Konzertbeginn ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Es gilt die 2Gplus-Regel. Das heißt, Zutritt haben Geimpfte und Genesene, die zusätzlich ein aktuell negatives Testergebnis vorlegen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Gäste mit einer Drittimpfung („Booster“). Entsprechende Nachweise sowie eine FFP2-Maske sind mitzubringen. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Eintrittspreise: Erwachsene: 30 Euro, Studenten: 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Foto: Konstantin Zvyagin spielt in Altenkirchen Werke von Wagner und Debussy (Foto: Iuliia Beliakova)