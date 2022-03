Veröffentlicht am 14. März 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Großes Konzert zum 50. Geburtstag der Kreismusikschule – Viele Mitwirkende am 27. März um 16 Uhr in der Stadthalle Betzdorf

Endlich ist wieder Konzertzeit der Kreismusikschule: Nach langer Corona-Pause und passend zum 50. Geburtstag der Kreismusikschule laden viele kleine und große Musikschüler am Sonntag, 27. März, ab 16 Uhr in die Stadthalle Betzdorf.

Verschiedenste Instrumente und bunt gemischte Ensembles werden sich auf unterschiedlichste Weise präsentieren und von der Piccoloflöte bis zum Kontrabass wird so ziemlich alles dabei sein, was in der Musikschule jede Woche tönt und klingt. Pauken und Trompeten eröffnen das Konzert. Die Gitarristen spielen 99 Songs – na ja, fast – und die Big Band der Musikschule jazzt. Im Kontrast dazu: Telemann und der berühmte Kanon von Pachelbel von den Streichern. Die Holzbläser widmen sich Beethoven und das Flötenorchester hat Lunas Zauberflöte einstudiert.

Kleine wie große Besucher können sich auf ein äußerst buntes Programm mit Musik aller Stilrichtungen freuen, das ein großes Schaufenster der Vielfalt der Arbeit der Kreismusikschule sein wird. Übrigens: das Konzert ist für Kinder und Jugendliche, die ein Instrument lernen und es einmal live hören möchten, die beste Gelegenheit.

Das Konzert beginnt um 16 Uhr in der Stadthalle Betzdorf, Einlass ist ab 15.15 Uhr.

Eintrittskarten (nummerierte Plätze) gibt es im Vorverkauf über

● www.ticket-regional.de/kreismusikschule-ak

● www.kreismusikschuleAK.de

das Büro der Kreismusikschule und bei allen lokalen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional.

Der Eintritt kostet 5,50 Euro, ermäßigt für Schülerinnen und Schüler 3,50 Euro.

Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule haben freien Eintritt, brauchen aber eine Sitzplatzkarte (0,50 Euro Systemgebühr). Diese gibt es auch in allen Vorverkaufsstellen und im Musikschulbüro.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln, 3 G für Erwachsene und Maskenpflicht bis zum festen Sitzplatz. Weitere Informationen gibt es im Büro der Musikschule, Tel.: 02681-812283- E-Mail: musikschule@kreis-ak.de.

Fotos: Endlich wieder Konzertzeit: Die Kreismusikschule lädt zum großen Musikschulkonzert anlässlich ihres 50. Geburtstags am 27. März in die Stadthalle Betzdorf. Das Gitarrenorchester spielt 99 Songs und auf die bunten Beiträge vieler weiterer Orchester und Ensembles der Musikschule dürfen die Zuschauer gespannt sein. (Fotos: Kreismusikschule)