Veröffentlicht am 13. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gemeinsam Flagge zeigen: Landkreis und Tibetfreunde Westerwald zeigen sich solidarisch mit Tibet

Die Tibet-Initiative Deutschland ruft Städte, Gemeinden und Landkreise Jahr für Jahr auf, am 10. März – dem Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes von 1959 – die tibetische Flagge zu hissen. Mit der Aktion demonstriert die gemeinnützige Menschenrechtsorganisation gemeinsam mit den Teilnehmern seit 1996 ihre Solidarität mit den politisch verfolgten und unterdrückten Tibeterinnen und Tibetern. Auch an der Altenkirchener Kreisverwaltung wurde die Tibet-Flagge wieder gehisst. Nach einer coronabedingten Pause der letzten Jahre waren in diesem Jahr auch wieder die Tibet-Freunde Westerwald mit ihrer Initiatorin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, MdL, vor Ort.

„Wir hoffen, dass sich wieder viele Kreise, Städte und Gemeinden an der Aktion beteiligen und dass viele Menschen dadurch auf die Situation in Tibet aufmerksam werden und sich für das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung und die Wahrung der Menschenrechte in Tibet einsetzen“, sind sich Landrat Dr. Peter Enders und Sabine Bätzing-Lichtenthäler einig. Gerade in diesen Zeiten, in denen es mitten in Europa Krieg gebe und Menschenrechte mit Füßen getreten würden, sei es wichtig, beständig die Einhaltung der Menschrechte einzufordern. Enders selbst hat 2014 Tibet besucht. Seine Erinnerung: „Es war bedrückend: Überall ist Militär und Polizei, die alles unter Kontrolle haben. Die Tibeter werden regelmäßig drangsaliert, gelten als Menschen zweiter Klasse. Ist man unter Tibetern, herrscht gleich eine ganz andere, viel freundlichere Grundstimmung.“

Nach Informationen der Tibet-Initiative beteiligten sich in diesem Jahr mehr als 450 Kommunen deutschlandweit und hissten die Tibet-Flagge vor Rathäusern und anderen öffentlichen Gebäuden. Die Kooperation soll in den nächsten Jahren ausgebaut und um weitere Länder erweitert werden.