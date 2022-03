Veröffentlicht am 12. März 2022 von wwa

OBERLAHR – Fusion der CDU Gemeindeverbände Altenkirchen und Flammersfeld sowie Neuwahl des Vorstandes des CDU Gemeindeverbandes Altenkirchen-Flammersfeld – Mitgliederversammlung beider CDU Gemeindeverbände

Zum Wochenende trafen sich die Mitglieder der CDU im Hotel „Westerwald-Treff“ in Oberlahr. Durch die Fusion der beiden Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld war auch eine Fusion der beiden CDU Gemeindeverbände erforderlich geworden. Zunächst sprachen sich die beiden Gemeindeverbände getrennt voneinander über die Zusammenlegung aus. Bereits nach sehr kurzer und harmonischer Besprechung wurden die Zusammenlegungsbeschlüsse gefasst. Die Fusionserklärung erfolgte jeweils unter Auflösung des eigenen Gemeindeverbandes.

Der Weg war frei für den neuen CDU Gemeindeverband Altenkirchen Flammersfeld. Von den Mitgliedern waren 34 Stimmberechtigte zur Versammlung gekommen. Der Kreisvorsitzende Michael Wäschenbach führte durch die Versammlung. Im Rahmen der Totenehrung wurde während der Versammlung auch dem Leid der Menschen in der Ukraine gedacht. Nach den Berichten der Vorsitzenden, der Kassierer und der Kassenprüfer sowie der jeweiligen Entlastung der Vorstände konnte festgestellt werden, dass der neue Gemeindeverband finanziell gut aufgestellt in die Zukunft startet. Hiernach standen die Neuwahlen an.

Mit Torsten Löhr wurde kein unbekanntes Gesicht zum Vorsitzenden des CDU Gemeindeverbandes gewählt. Löhr war zuvor schon Vorsitzender des aufgelösten Gemeindeverbandes Altenkirchen. Die vier stellvertretenden Vorsitzenden sind Dr. Kristianna Becker, Dagmar Hassel, Thomas Schmidt und Thomas Seger. Als neue Kassierer wurden Thomas Wolter und sein Stellvertreter Hans Staats gewählt. Zum Schriftführer wurde Markus Trepper und zu seiner Stellvertreterin Jutta Rosenstein gewählt.

Die besondere Größe des neuen Gemeindeverbandes ließ auch die Wahl zweier Mitgliederbeauftragter zu. Für den ehemaligen Gemeindeverband Flammersfeld wurde Manfred Pick und für den ehemaligen Gemeindeverband Altenkirchen wurde Thomas Wunder gewählt. Zu deren Stellvertretern wählte die Versammlung Michael Schmitt und Margot Sander.

Zu den insgesamt acht Beisitzern wurden Hans-Gerd Dewitz, Doris Fey, Mario Kleinhans, Winfried Oster, Oliver Wilsberg, Ekkehard Schneider, Winfried Weigold und Roger Bekono gewählt. Pressesprecher des neuen Gemeindeverbandes ist Dennis Eichel.

Für die Bewältigung der besonderen infrastrukturellen Herausforderungen in der fusionierten Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurde als Beauftragter für Regional- und Infrastrukturentwicklung Ralf Lindenpütz gewählt. Neue Kassenprüfer sind Friedhelm Lorscheid, Georg Kipper und Bernhard Meffert.

Zum Abschluss gab es unter dem Punkt Verschiedenes eine kurze Aussprache zur aktuellen Lage der CDU im Land Rheinland-Pfalz und auf Bundesebene. Mit Fotoaufnahmen des neuen Vorstandes wurde die Sitzung geschlossen. (die) Foto: CDU GV AK-FL