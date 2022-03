Veröffentlicht am 15. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Demokratisches Engagement kennt keine Altersgrenzen – Online-Veranstaltung „Engagiert gegen Rechtsextremismus – Alt und Jung im Dialog“ mit der Aktivistin Jutta Shaikh, Zweite Vorsitzende der Initiative „Omas gegen Rechts“, und Colin Haubrich, Mitglied im Vorstand der Landeschülervertretung (LSV) in Rheinland-Pfalz.

Die Arbeit gegen Rechtsextremismus der „Omas gegen Rechts“ und der Landesschülervertretung (LSV) Rheinland-Pfalz zeigen, dass das Engagement für eine lebendige Demokratie keine Altersgrenzen kennt. Zwar trennen die Engagierten viele Lebensjahre, doch ihren Einsatz für eine offene Gesellschaft haben sie gemeinsam.

Die Evangelische Akademie für Land und Jugend in Altenkirchen und die Evangelische Akademie im Rheinland laden am 24. März um 19 Uhr zwei Vertreter der beiden Initiativen ein, über ihre Motivation und Erfahrungen zu berichten und mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen.

Wie sieht die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus in den jeweiligen Generationen aus? Welche Strategien wählen sie in ihrer ehrenamtlichen Arbeit? Wie können sich alte und junge Menschen für den Schutz der Demokratie einsetzen?

Jutta Shaikh sieht das Engagement für die Demokratie als große Verantwortung ihrer Generation: „Wir wollen nicht die gleichen Fehler machen wie unsere Eltern und Großeltern, die nicht aufgestanden sind. Wir wollen, dass unsere Kinder und Enkel in einer friedlichen, gerechten und umweltbewussten Welt leben können. Dafür setzen wir uns ein – nicht aus Eigennutz, sondern damit kommende Generationen frei leben können.“ Colin Haubrich gehört zu diesen jungen Generationen und zeigt sich trotz großer Herausforderungen zuversichtlich: „Wir beobachten aktuell die Entwicklung von demokratiefeindlichen Kräften. Doch wir sind eine politische Generation, die sich in den Parlamenten und auf den Straßen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus einsetzt.“

Eine Anmeldung zu der Online-Veranstaltung am 24. März 2022 ist bis zum 22. März 2022, 18 Uhr online unter www.lja.de oder per Mail an rohde@lja.de möglich. Auf diesem Weg bekommen die Interessierten auch die Zugangsdaten. Genutzt wird die Software Zoom.