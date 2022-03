Veröffentlicht am 12. März 2022 von wwa

RHEIN-WESTERWALD – Der Natur auf der Spur – Vorstellung des Jahresprogramms von Naturpark Rhein-Westerwald und Forstamt Dierdorf

Die große Begeisterung für Natur und Kultur nahm auch im letzten Jahr stetig zu und lässt deshalb erwarten, dass in 2022 ebenfalls viele Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber unsere Region entdecken und erkunden werden. Deshalb freuen sich der Naturpark Rhein-Westerwald und das Forstamt Dierdorf, dass auch in diesem Jahr das Jahresprogramm „Der Natur auf der Spur“ zusammengestellt werden konnte. Das Jahresprogramm wurde am 09. März 2022 bei einem Pressetermin am Alten Sportplatz in Neuwied-Feldkirchen vorgestellt.

Der Naturpark und das Forstamt gehen voller Vorfreude in ein spannendes Veranstaltungsjahr mit 167 Veranstaltungen zu den Themen Artenschutz und praktischer Naturschutz, Kultur, Kulinarisches, Gesundheit und Erholung, Kinder-Ferienfreizeit und Themenwanderungen. Erneut bietet der Naturpark eine eigene Veranstaltungsreihe mit zertifizierten Natur- und Landschaftsführern (ZNL’s) zu kulturellen und geschichtlichen Themen, zu geologischen und Naturbesonderheiten und auch zum Leben im Einklang mit der Natur an. Vom Forstamt werden alljährliche Veranstaltungen zum Thema Wald durchgeführt. Das Jahresprogramm bietet ebenfalls mehrtägige Veranstaltungsreihen an, die sowohl an Kinder als auch an Erwachsene adressiert sind.

Die 1. Vorsitzende des Naturparks, Fürstin zu Wied, betonte vor allem das abwechslungsreiche Angebot, welches die regionale Vielseitigkeit und Einzigartigkeit den Interessierten näherbringen sollen. Sie hob die zahlreichen Kooperationspartner hervor, die durch vielfältige Angebote für jede Altersklasse die Natur erlebbar machen bzw. uns lehren, die Natur zu verstehen und wert zu schätzen.

„Auch in diesem Jahr konnte ein umfangreiches Angebot an Aktionen aus den Bereichen Wald, Wasser, Umwelt, Kreativität und Gesundheit zusammengestellt werden“, so Uwe Hoffmann, Direktor des Forstamtes Dierdorfs, „die geplanten Veranstaltungen bieten den Menschen, die hier leben oder als Gäste verweilen, vom Frühling bis in den Winter einzigartige und vielfältige Erlebnisse.“

Dr. Richard, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neuwied, nutzte die Präsentation des Jahresprogrammes, dem Naturpark auch in diesem Jahr eine Spende der Stiftung „WIR FÜR HIER“ in Höhe von 20.00 Euro zu überbringen. Die 1. Vorsitzende bedankte sich ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung der erfolgreichen Naturparkarbeit.

Alle Veranstaltungen sind bereits jetzt im Kalender auf der Homepage des Naturparks Rhein-Westerwald e.V. (www.naturpark-rhein-westerwald.de) veröffentlicht. Ab Ende März ist der Veranstaltungskalender auch in Papierformat bei der Geschäftsstelle des Naturparks Rhein-Westerwald, allen Verbandsgemeindeverwaltungen des Kreises Neuwied sowie der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, den jeweiligen Tourist-Informationen, bei den Filialen der Sparkasse Neuwied und beim Forstamt Dierdorf erhältlich.

Foto: (v.l.): Gerhard Willms (Förster und Waldpädagoge Forstamt Dierdorf), Dr. Hermann-Josef Richard (Vorsitzender des Vorstands Sparkasse Neuwied), Fürstin Isabelle zu Wied (1. Vorsitzende des Naturparks), Uwe Hoffmann (Direktor Forstamt Dierdorf) und Irmgard Schröer (Geschäftsführerin Naturpark Rhein-Westerwald)